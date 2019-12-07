Одним из задержанных по делу об убийстве главы центра «Э» оказался сын чиновника

Один из шести задержанных по делу об убийстве в центре Москвы начальника Центра по борьбе с экстремизмом (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда является сыном председателя региональной контрольно-счетной палаты Мустафы Белхороева. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, в доме Белхороева накануне прошли обыски.

Как пишет ТАСС, Басманный суд Москвы арестовал Закру Полонкоева, Алихана Белхороева и Али Картоева — подозреваемых в покушении на Эльджаркиева.

Мустафа Белхароев, как пишет «Интерфакс», является родным дядей убитого в декабре минувшего года одного из лидеров влиятельной религиозной общины баталхаджинцев Ибрагима Белхароева (Иби). В рамках одной из версий эти убийства связаны между собой. Как сообщил ранее ТАСС со ссылкой на источник, Эльджаркиева стала месть за убийство Белхороева.

Лидер баталхаджинцев Белхороев, как писало издание Baza 3 ноября, пытался договориться с Эльджаркиевым о «крыше», предлагая взамен деньги, однако тот отказался. Бывший начальник Центра «Э» по Ингушетии Тимур Хамхоев был подручным баталхаджинцев, поэтому Белхороев рассчитывал на сотрудничество и с новым главой подразделения.

Эльджаркиев был убит вместе со своим братом в Москве 2 ноября 2019 года. По словам очевидцев, киллер сделал не менее семи выстрелов, а затем скрылся на автомобиле с двумя сообщниками.