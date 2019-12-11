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Число подозреваемых в убийстве главы ингушского центра «Э» увеличилось вдвое

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Следствие ведет поиск еще 20 причастных к убийству в Москве начальника Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, в деле фигурируют 30 человек, арестованы 10 человек. Под стражей находится предполагаемый руководитель ОПГ бизнесмен Хасан Полонкоев, которому, по словам его адвоката, инкриминируется покушение на Эльджаркиева 12 января 2019 года. Этот эпизод объединен в одно уголовное дело с его убийством 2 ноября.

Среди арестованных также сын председателя региональной контрольно-счетной палаты Мустафы Белхароева, который является родным дядей убитого в декабре 2018 года лидера влиятельной религиозной общины баталхаджинцев Ибрагима Белхароева (Иби). По одной из версий, смерть Эльджаркиева стала местью за убийство Белхароева.

Лидер баталхаджинцев Белхароев, как писало издание Baza 3 ноября, пытался договориться с Эльджаркиевым о «крыше», предлагая взамен деньги, однако тот отказался. Бывший начальник Центра «Э» по Ингушетии Тимур Хамхоев был подручным баталхаджинцев, поэтому Белхароев рассчитывал на сотрудничество и с новым главой подразделения.

Эльджаркиев и его брат были убиты в Москве 2 ноября 2019 года. По словам очевидцев, киллер сделал не менее семи выстрелов, а затем скрылся на автомобиле с двумя сообщниками.

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