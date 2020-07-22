Фигурантов дела об убийстве главы ингушского Центра «Э» заподозрили в терроризме

Обвиняемым в убийстве Ибрагима Эльджаркиева, начальника Центра противодействия экстремизму (Центр «Э») МВД по Ингушетии, предъявят еще одно обвинение — по статьям о терроризме и террористическом сообществе. Об этом в среду, 22 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его данным, следствие предъявит фигурантам обвинение в течение недели.

Эльджаркиев и его брат были убиты в Москве 2 ноября 2019 года. По словам очевидцев, киллер сделал не менее семи выстрелов, а затем скрылся на автомобиле с двумя сообщниками.

В декабре 2019 года стало известно, что в деле об убийстве Эльджаркиева фигурируют 30 человек. Среди арестованных был также сын председателя региональной контрольно-счетной палаты Мустафы Белхароева. Племянник Белхароева — лидер влиятельной религиозной общины баталхаджинцев, был убит годом ранее. По одной из версий, смерть Эльджаркиева была местью за убийство Белхароева.

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