Боевики чеченского террориста с бензопилой напали на священное у ингушей дерево

Группа чеченских террористов во главе с полевым командиром Асланом Бютукаевым (амир Хамзат), предположительно, переместилась из леса в Сунженском районе Ингушетии в Назрановский район, где местные жители пожаловались на нападение на их священное дерево. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

Ранее жители села Сурхахи предоставили видео, на котором видно, как несколько вооруженных людей передвигаются по окраине населенного пункта и производят выстрелы. На следующий день на месте инцидента были обнаружены разбитые фонари и камеры видеонаблюдения, а также спиленное бензопилой грушевое дерево, которое почитают члены религиозной общины баталхаджинцев.

По информации Telegram-канала Baza, ингуши готовятся отомстить за дерево. Его считают святыней, потому что якобы под ним долго сидел духовный наставник Батал-хаджи Белхороев, и его последователи собирались на этом месте для совершения обряда.

Канал пишет, что в прошлом году неизвестные уже пытались уничтожить грушу, облили ее бензином и подожгли. Тогда дерево удалось спасти.

Операция по поимке одной из последних действующих группировок боевиков началась днем ранее, 14 мая.

Аслан Бютукаев вместе с Доку Умаровым взял на себя ответственность за теракт в московском аэропорту Домодедово 24 января 2011 года, когда погибли 37 человек. Следственный комитет заочно обвинил его в создании устойчивой вооруженной группы и преступного сообщества. По непроверенной информации, Бютукаев мог погибнуть в марте 2011 года в ходе спецоперации в Ингушетии.

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