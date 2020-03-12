Россияне устроили самосуд над соседом и попали на видео

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Жители села Джемикент Дербентского района Дагестана устроили самосуд над соседом, который неуважительно отнесся к их покойной родственнице, сообщила пресс-служба МВД республики.

По данным ведомства, сельчане обозлились на соседа, потому что он якобы осквернил могилу их матери. «Речь идет не о разрушении или повреждении могилы, а о поступке, который мы не упоминаем по этическим причинам», — говорится в публикации.

К сообщению прикреплено видео, снятое очевидцами. На нем видно, как несколько мужчин волокут по асфальту человека с разбитым носом, а затем привязывают его к вертикальной трубе возле стены. Тот поднимается и вступает в словесную перепалку с окружающими на родном языке. Вокруг собираются люди. Один из инициаторов разборки надевает строительные перчатки и ставит возле себя чем-то наполненные красные мешки. В полиции отметили, что внутри был коровий навоз, чтобы «отомстить аналогичным образом».

В ведомстве добавили, что, предположительно, сосед решил отомстить скончавшейся женщине за то, что та конфликтовала с ним при жизни. Родные захотели самостоятельно наказать обидчика, не удовлетворившись административным наказанием для него.

Четверо нападавших доставлены в полицию. Назначена проверка.

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