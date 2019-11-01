Российские подростки ложно обвинили инвалида в педофилии и устроили самосуд

Видео: N24.RU | Новостное агентство Ямала / vk.com

На Ямале ученик Надымского профессионального колледжа избил воспитанника с ограниченными возможностями здоровья, обвинив его в педофилии. Видеозапись избиения появилась в сообществе «Плохие новости 18+» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что молодой человек обвиняет юношу, который пытается оправдаться, а также утверждает, что тот якобы изнасиловал его сестру и маленьких детей, которые «только пошли в школу». После паузы юноша признает, что совершил преступления и насиловал «много детей». В конце ролика он утверждает, что детей якобы было 100.

Позднее в сообществе появился еще один ролик, на котором двое молодых людей извиняются за содеянное. По их словам, они подслушали чужой разговор, не разобрались в ситуации и решили устроить самосуд. «Мы угрожали ребенку-инвалиду, заставив его дать ложные показания. Это сняли на видео и выложили в интернет. Теперь мы раскаиваемся и просим прощения у него и его родителей», — сказал один из них.

В пресс-службе ГУ МВД по ЯНАО Ura.ru рассказали, что начали проверку. В департаменте образования и колледже не прокомментировали инцидент. Источники агентства сообщили, что директор учреждения проводит беседы с учениками.

В апреле в городе Полевской Свердловской области группа подростков избила 22-летнего местного жителя с инвалидностью, у которого не нашлось для них сигареты. У юноши выбиты три зуба, рассечена губа, сломан нос, на теле множество ссадин и гематом. Отмечается, что прохожие не вступились за пострадавшего.

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