Россияне устроили самосуд над мужчиной за нападения на детей

Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной, которого подозревают в серии нападений на женщин и детей. Видео произошедшего опубликовано в Telegram-канале Life Shot.

На кадрах видно, что мужчину привязали к столбу. Вокруг него собрались несколько десятков человек, они по очереди бьют привязанного. Мужчина утверждает, что не виновен в совершении преступлений.

Как сообщает канал, у местных жителей есть несколько версий того, какие преступления совершал мужчина. По их словам, он приставал к маленьким девочкам и женщинам, бегал за детьми с ножом. Также его подозревают в воровстве.

После убийства девятилетней девочки в Саратове местные жители собрались на стихийный митинг и потребовали выдать им убийцу. Задержанный сознался в преступлении и рассказал следователям, что задушил жертву со злости — та якобы ему грубо ответила.

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