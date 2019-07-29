Россияне получили срок за самосуд над школьником из-за подозрений в разврате

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор двум местным жителям за самосуд над 13-летним школьником, которого они заподозрили в развращении своей годовалой сестры. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

Сергея Караванова осудили на четыре года, а по совокупности с предыдущим приговором ему назначено наказание в виде семи лет в колонии строгого режима. Второй фигурант — Иван Беляков — получил четыре года в колонии общего режима.

Они признаны виновными по статье 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего с применением пытки группой лиц по предварительному сговору»).

Суд установил, что ночью 19 февраля 2019 года Караванов и Беляков в квартире избили мальчика в наказание за противоправные действия в отношении годовалой сестры. Мужчины сначала били подростка ремнем с металлической пряжкой, а затем электрошокером. Также Беляков прижигал подростка горящей сигаретой.

Осужденные «причинили потерпевшему длительную мучительную физическую боль, психические страдания, а также множественные гематомы и ссадины в области головы, шеи, туловища, рук и ног», — отметили в пресс-службе.

Суд установил, что Караванов в момент совершения преступления находился в наркотическом опьянении.

Подсудимые признали свою вину.

Законный представитель школьника заявил суду, что никаких претензий к подсудимым не имеет.

Об инциденте стало известно, когда истерзанный мальчик попал в больницу ночью 19 февраля в состоянии средней тяжести с черепно-мозговой травмой, сотрясением, ушибами почек и поджелудочной железы, множественными гематомами лица и шеи, отмечает «Фонтанка.ру». По данным издания, подростка подвергли пыткам двое гостей, пришедших к его матери — 31-летней Елене Холмирзоевой. У нее трое детей, младшую девочку она родила от неоднократно судимого Дмитрия Бычкова. Его приятели Караванов и Беляков по его поручению «присматривали» за дочерью, поэтому решили «проучить» ее старшего брата, якобы пойманного ими за развратными действиями.

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