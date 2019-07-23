Россиянина посадили за убийство надругавшегося над ребенком мигранта

В Забайкалье суд вынес приговор местному жителю, убившего двух мигрантов из Узбекистана. Об этом во вторник, 23 июля, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По версии следствия, в октябре 2017 года житель Нерчинского района расправился с двумя гражданами Узбекистана, которых заподозрил в надругательствах над малолетними детьми. Подсудимый расстрелял мигрантов из ружья и закопал их тела в лесу. Позже выяснилось, что один из убитых оказался невиновен в посягательствах на детей.

Присяжные признали мужчину виновным в двойном убийстве, суд приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

15 мая сообщалось, что в Воронеже четверо молодых людей устроили самосуд над наркоторговцем. Их лишили свободы на срок от пяти до семи с половиной лет.

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