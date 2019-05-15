Четверо россиян сели за самосуд над наркоторговцем

В Воронеже суд вынес приговор четверым молодым людям, устроившим самосуд над участником группы по сбыту наркотиков и снявшим его на видео. Об этом в среду, 15 мая, сообщает «Российская газета».

По данным издания, всем задержанным в возрасте от 19 до 20 лет были предъявлены обвинения в похищении человека, грабеже, а также причинении среднего вреда здоровью. Организатор преступления приговорен к 7,5 годам колонии строгого режима, снимавший ролик проведет в заключении 5,5 лет, нанесший жертве увечье — 6 лет. Еще один фигурант, следивший за происходящим, приговорен к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы.

По данным следствия, инцидент произошел 22 января. За кражу наркотиков из тайника молодые люди вывезли торговца в лесополосу, избили битой, отрубили мизинец и забрали несколько мобильных телефонов. Весь процесс фиксировался на видео.

Молодых людей задержали после того, как они опубликовали ролик в интернете. При обыске у них нашли маски, биту и топорик для разделки мяса, которые появлялись на видео.

23 апреля сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении двух жителей Санкт-Петербурга, обвиняемых в пытках 13-летнего школьника электрошокером и сигаретами. Мотивом самосуда, стало то, что мальчик домогался своей годовалой сводной сестры.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!