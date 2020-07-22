Главу контрольно-счетной палаты Ингушетии задержали по делу о терроризме

Глава Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия Мустафа Белхороев задержан полицейскими по делу об организации террористического сообщества. Об этом в среду, 22 июля, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает телеканал «360».

По данным издания, вместе с российским чиновником задержан и его брат Курейша Белхороев. Лидером сообщества, с которым связано дело Мустафы Белхороева, называют депутата республики Якуба Белхороева. Подозреваемых для проведения следственных действий отправили самолетом в Москву.

Ранее 10 июля сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики Якуба Белхороева — внука почитаемого в Ингушетии духовного наставника Батал-хаджи Белхороева и одного из лидеров баталхаджинской религиозной организации.

Также ранее был задержан еще один член семьи — Ибрагим Белхороев, подозреваемый в причастности к заказному убийству главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Убийство могло быть совершено из мести.

Эльджаркиев был убит вместе со своим братом в Москве 2 ноября 2019 года. По словам очевидцев, киллер сделал не менее семи выстрелов, а затем скрылся на автомобиле с двумя сообщниками.

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