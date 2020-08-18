Силовики показали схрон ликвидированных в Ингушетии боевиков

Национальный антитеррористический комитет (НАК) показал видео схрона с оружием и взрывчаткой ликвидированных в ходе перестрелки в Ингушетии боевиков. Ролик во вторник, 18 августа, публикует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

На кадрах виден пробирающийся через лес вооруженный боец спецназа, далее демонстрируются различные элементы взрывного устройства: обернутый скотчем и изоляционной лентой заряд, а также рации, элементы питания и другие компоненты. По данным НАК, боевики планировали совершить ряд преступлений террористической направленности.

Столкновение силовиков с террористами произошло в ходе спецоперации. В результате были уничтожены двое боевиков в районе села Галашки. Пострадавших среди бойцов спецназа нет. Личности боевиков не установлены. Известно, что 17 августа они атаковали сотрудников Росгвардии в момент, когда те осматривали обнаруженный схрон нелегального оружия.

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