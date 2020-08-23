В Ингушетии произошло столкновение между силовиками и боевиками

В Сунженском районе Ингушетии ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом в воскресенье, 23 августа, передает ТАСС.

По данным агентства, в республике произошло боестолкновение между силовиками и боевиками. Сообщается о ликвидации двух террористов.

В оперативном штабе республики сообщили, что режим КТО был введен в сельском поселении Троицкое в воскресенье в 8 утра.

«На территории поселения действует ряд ограничений. (...)», — отметили в оперштабе, не пояснив при этом, с чем связано введение режима.

Жителей республики призвали «сохранять спокойствие, не допускать хаоса, массовых беспорядков и также вмешательства в действия правоохранительных органов», подчеркнув, что обстановка в районе «контролируется», отмечает «Интерфакс».

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) показал видео схрона с оружием и взрывчаткой ликвидированных в ходе перестрелки в Ингушетии боевиков. Столкновение силовиков с террористами произошло 17 августа в ходе спецоперации. В результате были уничтожены двое боевиков в районе села Галашки.