В Дагестане ликвидировали напавших на полицейских боевиков

В Дагестане ликвидировали двух боевиков, атаковавших наряд полиции. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает ТАСС

По данным агентства, в 01:15 на 774 километре федеральной автодороги «Кавказ» возле села Кульзеб полицейские попытались остановить иномарку для проверки документов. В ответ на требование силовиков из машины был открыт огонь на поражение в сторону сотрудников. Ответным огнем нападавшие были ликвидированы.

При обыске в их машине нашли автомат, пистолет и множество патронов. Никто из полицейских не пострадал. Служебная автомашина получила несколько пробоин от выстрелов. В настоящий момент по данному факту ведется следствие. Устанавливаются возможные соучастники погибших.

11 октября сообщалось, что в ходе контртеррористической операции (КТО) в Чечне были ликвидированы двое вооруженных боевиков, которые планировали совершить терракты.