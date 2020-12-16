Кадыров заявил о ликвидации боевика в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о ликвидации в ходе контртеррористической спецоперации в Чечне боевика. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров рассказал, что в Ачхой-Мартановском районе правоохранителями был уничтожен участник незаконных вооруженных формирований. Он подчеркнул, что никаких сообщников или «других участников бандподполья» с преступником не было. По его словам, власти «досконально владеют» ситуацией в регионе и имеют исчерпывающую информацию о всех лицах в розыске, а также их пособниках.

«Если кто-то надумает нарушить закон и выбрать путь террора, то ему и впредь немедленно будет выписан билет в один конец: либо за решетку, либо на тот свет», — заявил глава республики.

Ранее сообщалось о ликвидации боевиков в Грозном. Сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-разыскных мероприятий заметили группу вооруженных преступников, затем был введен режим контртеррористической операции. Террористов заблокировали в частном доме и предложили им сдаться, однако в ответ они открыли огонь из автоматического оружия.