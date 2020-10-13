Кадыров раскрыл личности ликвидированных в Грозном боевиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл личности боевиков, уничтоженных в ходе спецоперации в Грозном. Их фотографии он опубликовал в своем Telegram-канале.

В числе ликвидированных Магомед Цураев 1996 года рождения, Магомед Магомедов 1992 года рождения, Рамзан Муртазалиев 1992 года рождения и Майрбек Имамурзаев 1988 года рождения. Все боевики — уроженцы Чечни. По словам Кадырова, в оперативной базе они числились давно и находились в розыске. «Все последнее время эти "шайтаны" были в бегах за пределами России, прятались в Сирии и в других странах», — уточнил он.

Глава Чечни заявил, что ликвидированные боевики получили заказ от «западных спонсоров» и вернулись, чтобы провести ряд терактов. «Видимо, псы ада забыли, что в Чеченской Республике мы восстановили мир и порядок не для того, чтобы бандиты нарушали покой граждан», — добавил Кадыров и пообещал, что любой, кто будет угрожать стабильности в регионе, будет немедленно уничтожен.

Утром 13 октября стало известно о ликвидации боевиков в Грозном. В ходе оперативно-разыскных мероприятий заметили группу вооруженных преступников, затем был введен режим контртеррористической операции. Террористов заблокировали в частном доме и предложили им сдаться, однако в ответ они открыли огонь из автоматического оружия.

В ходе спецоперации, по данным Национального антитеррористического комитета (НАК), погибли двое сотрудников правоохранительных органов, еще один получил ранение.