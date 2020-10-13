Раскрыты подробности гибели силовиков в Грозном

Раскрыты подробности спецоперации по ликвидации боевиков в Октябрьском районе Грозного (Чеченская Республика). Об этом во вторник, 13 октября, со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает РИА Новости.

По данным силовиков, группа вооруженных боевиков была замечена в ходе оперативно-разыскных мероприятий. После чего был введен режим контртеррористической операции. Силами оперативного штаба подозреваемых заблокировали в частном доме, затем им предложили сдаться, однако в ответ террористы открыли огонь из автоматического оружия.

Завязалась перестрелка, в ходе которой были ликвидированы четверо боевиков. В результате боя погибли три сотрудника правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что среди погибших силовиков двое представляли Росгвардию, один был полицейским. Позже появилось видео перестрелки сотрудников правоохранительных органов с боевиками.