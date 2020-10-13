Появилось видео перестрелки боевиков с силовиками в Грозном. Ролик во вторник, 13 октября, публикует Telegram-канал «ОПЕР слил».

На записи видно, что боестолкновение произошло на рассвете. Показаны окрестности Октябрьского района города Грозный и прилегающая к месту конфликта улица. Слышится интенсивная стрельба из боевого оружия. В проеме между жилыми домами видны вспышки от выстрелов.

Ранее 13 октября сообщалось, что в столице Чеченской республики городе Грозный ликвидированы два боевика. В ходе спецоперации, по данным источника, погибли два сотрудника Росгвардии и один полицейский. В настоящее время спецоперация в Грозном завершена.