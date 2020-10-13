Кадыров заявил о прибытии ликвидированных боевиков из-за рубежа

Боевики, ликвидированные в ходе спецоперации в Грозном, планировали устроить теракты на территории Чечни. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что с места перестрелки изъяты оружие, средства связи и боеприпасы. При этом сами террористы прибыли в Чечню из-за рубежа — информация об этом появилась у правоохранительных органов заблаговременно, добавил Кадыров. «Проводились оперативные мероприятия по их поимке. Также помогли в определении местоположения террористов местные жители, которые вовремя сообщили о подозрительных лицах в одном из частных домовладений», — написал он.

Кадыров также заявил, что власти Чечни окажут всемерную помощь родственникам силовиков, погибших в результате спецоперации.

По словам политика, сейчас обстановка в Грозном и во всей республике в целом стабильная и спокойная, ограничительных мер нет, передвижение свободное. «Силовики сработали максимально профессионально, слаженно и тихо», — заключил Кадыров.

О ликвидации боевиков в Грозном стало известно ранее 13 октября. Группу вооруженных преступников заметили в ходе оперативно-разыскных мероприятий, после чего был введен режим контртеррористической операции. Террористов заблокировали в частном доме и предложили им сдаться, однако в ответ они открыли огонь из автоматического оружия. Сообщалось о четырех погибших преступниках и трех росгвардейцах. Кадыров уточнил, что погибли два сотрудника правоохранительных органов.