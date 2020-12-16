Следователи раскрыли детали ликвидации боевика в Чечне

Раскрыты детали спецоперации в Ачхой-Мартановском районе Чечни, в ходе которой был ликвидирован боевик. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Как уточнили следователи, 15 декабря в селе Катар-Юрт в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов обнаружили участника незаконного вооруженного формирования Казбека Байдулаева. Боевик бросил в полицейских гранату и был ликвидирован ответным огнем.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»).

32-летний Казбек Байдулаев с 2012 года находился в федеральном розыске за совершение тяжких преступлений.

Ранее о ликвидации боевика заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что никаких сообщников или «других участников бандподполья» с преступником не было. По его словам, власти «досконально владеют» ситуацией в регионе и имеют исчерпывающую информацию о всех лицах в розыске, а также их пособниках.

«Если кто-то надумает нарушить закон и выбрать путь террора, то ему и впредь немедленно будет выписан билет в один конец: либо за решетку, либо на тот свет», — заявил глава республики.