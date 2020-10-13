Глава Росгвардии наградит погибших в Грозном силовиков

Глава Росгвардии Виктор Золотов поручил подготовить документы для награждения сотрудников ведомства, погибших при ликвидации боевиков в Чечне, государственными наградами. Об этом сообщает ТАСС.

Родным силовиков глава ведомства обещал оказать всестороннюю поддержку.

Ранее, 13 октября, сообщалось, что в ходе спецоперации по ликвидации боевиков в Октябрьском районе Грозного погибли двое сотрудников правоохранительных органов, один получил тяжелое ранение. Террористов заблокировали в частном доме и предложили им сдаться, однако в ответ они открыли огонь из автоматического оружия. Боевики были ликвидированы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все боевики — уроженцы Чечни, которые давно числились в оперативной базе и находились в розыске. «Все последнее время эти "шайтаны" были в бегах за пределами России, прятались в Сирии и в других странах», — уточнил он. Также Кадыров отметил, что боевики получили заказ от «западных спонсоров» и вернулись, чтобы провести ряд терактов.