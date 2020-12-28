Раскрыто число погибших при атаке боевиков на полицейских Грозном

Экстренные службы раскрыли число погибших и пострадавших в результате атаки боевиков на полицейских в Грозном. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
В ходе стрельбы на перекрестке возле улицы Мира был убит один полицейский, второму удалось выжить. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.
Также в экстренных службах уточнили, что один боевик был ликвидирован, а второй ранен.
По данным Telegram-канала Life Shot, нападавший скончался в больнице. За жизнь полицейского врачи продолжают бороться.
Ранее очевидцы опубликовали кадры с места стрельбы. На записи видно, как на земле лежат два человека. Территория, где произошла стрельба, оцеплена сотрудниками полиции.
Сообщалось, что боевики набросились на сотрудников с ножами и попытались завладеть их оружием.