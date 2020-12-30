В Чечне ответили обратившимся к Кадырову из-за стрельбы ингушским тейпам

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов ответил представителям ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых, которые ранее обратились к главе республики Рамзану Кадырову. Видеообращение на чеченском языке опубликовано в его Instagram-аккаунте, перевод слов политика приводит «Грозный Информ».

Отмечается, что Даудов пригласил героев ролика к себе 31 декабря в 11:00, чтобы побеседовать и представить доказательства вины убитых в ходе перестрелки в Грозном ингушей. Спикер парламента Чечни также подчеркнул, что даже если представители тейпов не приедут на встречу, на них все равно будет кровная месть за убитых сотрудников полиции. «В своем обращении вы говорите о вайнахских адатах, поэтому, наверное, понимаете, что когда вы получите доказательства, то ясность последствий будете осознавать еще лучше. А это — кровная месть за убийство невинного и безоружного», — сказал спикер парламента ЧР.

Требование освободить исчезнувших родственников убитых ингушей Даудов не прокомментировал.

Как сообщалось ранее, в своем обращении представители ингушских тейпов заявили, что чеченские власти незаконно задержали родственников убитых уроженцев республики, которые напали на полицейских в Грозном. «Если они террористы, как вы говорите, предъявите доказательства. Вы похитили ни в чем не виновных отца, мать и сестру убитых. Требуем освободить их», — заявили они.

Перестрелка в Грозном произошла 28 декабря на перекрестке возле улицы Мира. В результате был убит сотрудник патрульно-постовой службы, второй полицейский был ранен и госпитализирован. Ответным огнем правоохранители ликвидировали самих нападавших. По словам Кадырова, ими оказались братья Хасан и Хусейн, переехавшие в Чечню в 2012 году и работавшие в одной из пекарен. Глава республики назвал их террористами и заявил, что они пытались завладеть оружием сотрудников ППС.