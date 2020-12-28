Кадыров назвал сопляками «без идеи и совести» напавших на полицейских в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сопляками «без идеи и совести» боевиков, которые напали на полицейских в центре Грозного. Слова политика попали на видео, которое он опубликовал в своем Telegram-канале в понедельник, 28 декабря, внимание на них обратило РИА Новости.

Также глава Чечни отметил, что устроившие атаку, очевидно, «не видели войны».

Ранее Кадыров сообщил, что личности боевиков уже установлены. Ими оказались братья Хасан и Хусейн, которые переехали в Чечню в 2012 году из Ингушетии. По словам главы республики, террористы попытались завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре города.

О стрельбе в Грозном стало известно около 15:00 по московскому времени. Издание Baza сообщало, что в ходе перестрелки на перекрестке возле улицы Мира были убиты двое сотрудников патрульно-постовой службы; Кадыров впоследствии сообщал о гибели одного полицейского и ранении второго. По словам очевидцев, боевики набросились на сотрудников с ножами и попытались завладеть их оружием. Нападавшие были ликвидированы.