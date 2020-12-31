Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова родственников напавших на полицейских в Грозном. Его слова на совещании чеченского правительства передает РИА Новости.

«В центре Грозного подло убили одного из наших товарищей, еще один ранен. Враги Аллаха совершили эту подлость, их родственники думают, что можно делать безответственные заявления», — заявил Кадыров. Он подчеркнул, что они даже не выразили соболезнования родственникам убитого полицейского.

Чеченский глава обратился к МВД, Росгвардии и республиканской прокуратуре с просьбой проверить заявления родственников нападавших. «Те, кто ведут подобные разговоры, должны понимать, что это поддержка терроризма, что придется отвечать по закону», — добавил он.

Кадыров также назвал ложной информацию о том, что напавшие были убиты после ссоры из-за отсутствия маски. Он предложил пригласить родственников убитых и предоставить им все необходимые доказательства.

Ранее представители ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых заявили, что чеченские власти незаконно задержали родственников убитых уроженцев республики — родителей и друзей братьев Темурзиевых, которые заявляли, что погибшие не были террористами. Кроме того, они потребовали предъявить доказательства вины нападавших в Грозном.

Перестрелка в Грозном произошла 28 декабря на перекрестке возле улицы Мира. В результате был убит сотрудник патрульно-постовой службы, второй полицейский был ранен и госпитализирован. Ответным огнем правоохранители ликвидировали самих нападавших. По словам Кадырова, ими оказались братья Хасан и Хусейн, переехавшие в Чечню в 2012 году и работавшие в одной из пекарен. Глава республики назвал их террористами и заявил, что они пытались завладеть оружием сотрудников ППС.