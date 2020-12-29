Кадыров оценил действия полицейских после нападения боевиков в Грозном

Мужественные действия полицейских после нападения на них боевиков в центре Грозного предотвратили большие жертвы. Такую оценку действиям правоохранителей дал глава Чечни Рамзан Кадыров, передает РИА Новости во вторник, 29 декабря.

Накануне Кадыров сообщил, что в Грозном двое террористов с ножами попытались отобрать оружие у сотрудников ППС. В результате один полицейский погиб, другой получил ранение и был госпитализирован.

Среди гражданского населения жертв и пострадавших нет, нападавшие были ликвидировали.

Накануне Кадыров сообщил, что личности бандитов были установлены. Речь идет о двух братьях, уроженцах Республики Ингушетия, которые в 2012-м году переехали в республику. По его словам, боевики работали в одной из пекарен.

Как рассказывали очевидцы, боевики набросились на сотрудников с ножами и попытались завладеть их оружием.