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Кадыров оценил действия полицейских после нападения боевиков в Грозном

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Фото: ЧГТРК / ТАСС

Мужественные действия полицейских после нападения на них боевиков в центре Грозного предотвратили большие жертвы. Такую оценку действиям правоохранителей дал глава Чечни Рамзан Кадыров, передает РИА Новости во вторник, 29 декабря.

Накануне Кадыров сообщил, что в Грозном двое террористов с ножами попытались отобрать оружие у сотрудников ППС. В результате один полицейский погиб, другой получил ранение и был госпитализирован.

Среди гражданского населения жертв и пострадавших нет, нападавшие были ликвидировали.

Накануне Кадыров сообщил, что личности бандитов были установлены. Речь идет о двух братьях, уроженцах Республики Ингушетия, которые в 2012-м году переехали в республику. По его словам, боевики работали в одной из пекарен.

Как рассказывали очевидцы, боевики набросились на сотрудников с ножами и попытались завладеть их оружием.

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