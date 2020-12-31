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Сотни улиц в Чечне оказались названы в честь Кадырова и его родственников

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Рамзан Кадыров с семьей
Рамзан Кадыров с семьей
Фото: Instagram

346 улиц в городах и селах Чечни названы в честь главы республики Рамзана Кадырова и его родственников. Такой подсчет осуществила «Русская служба Би-би-си».

Больше всего улиц названо в честь отца Кадырова — предыдущего президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. На втором месте по популярности — сам Рамзан Кадыров. Кроме того, улицы называют в честь его матери и дедушки.

Как сообщает издание, чем ближе населенные пункты к родовому селу Кадыровых (два года назад переименовано в Ахмат-юрт — прим. «Ленты.ру»), тем больше улиц названо в их честь.

Так, в Ножай-юртовском районе, откуда родом тейп Кадыровых, улицы с этой фамилией есть в 48 из 53 сел и хуторов. В то же время в Шелковском районе на северо-востоке региона в 25 населенных пунктах всего четыре таких улицы.

Издание также указывает, что открывшийся 25 декабря в селе Бачи-Юрт спорткомплекс носит имя сына нынешнего президента республики — Ахмата Рамзановича Кадырова. Бачи-Юрт входит в состав Курчалоевского района Чечни, как и родное село Кадыровых.

Кадыров руководит регионом после смерти отца, которого убили в 2004 году во время празднования Дня Победы в Грозном. Родственники Кадырова занимают высокопоставленные посты в руководстве Чечни. По подсчетам «Русская служба Би-би-си», в 2018 году из полутора сотен наиболее влиятельных чиновников республики 30 процентов являлись родственниками Кадырова.

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