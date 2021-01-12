Раскрыты подробности нападения мужчины на полицейских в Москве

Совершивший нападение на полицейских в московской квартире мужчина ранее ранил себя ножом. Такие подробности инцидента раскрыли ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как уточнили в ведомстве, сообщение о нападении мужчины с ножом на сотрудников скорой помощи поступило в 18.40. Он продолжал агрессивно себя вести по отношению к прибывшим полицейским и пытался напасть на них с ножом, которым до этого ранил себе голову.

По информации источника агентства в правоохранительных органах, нападавший страдал алкогольной зависимостью и психическим расстройством.

Ранее 12 января сообщалось, что мужчина в неадекватном состоянии напал с ножом на полицейских, прибывших по вызову врачей скорой помощи в московскую квартиру в жилом доме на Гурьевской улице. Он агрессивно себя вел по отношению к медикам и соседям и не реагировал на предупреждения, угрожал убийством. После этого он напал на сотрудников полиции. Они применили табельное оружие. Нападавший скончался на месте от полученного ранения.