Вооруженный мужчина напал на банк в Москве и открыл там стрельбу

В Москве полиция разыскивает мужчину, который совершил вооруженное нападение на банк и устроил там стрельбу. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

22 декабря около 18:00 в дежурную часть поступило сообщение о нападении на отделение банка по адресу улица Зацепский Вал, дом 5. Неизвестный зашел в офис с предметом, похожим на пистолет, и потребовал денег. После этого мужчина начал стрелять. Не взяв наличные, он скрылся.

В результате ЧП никто не пострадал. Полицейские устанавливают личность преступника.

2 декабря сообщалось, что в Горно-Алтайске неизвестный ворвался в отделение банка и стал угрожать взрывом. Мужчина требовал 300 тысяч рублей. К месту происшествия были стянуты полиция и спасательные службы. Злоумышленника задержали. Взрывных устройств в офисе банка не обнаружено, никто не пострадал.