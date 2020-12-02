В российский банк ворвался неизвестный с угрозами взорвать офис

В Горно-Алтайске неизвестный ворвался в отделение банка и угрожает взрывом. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, мужчина требует 300 тысяч рублей. ЧП произошло в отделении банка на Коммунистическом проспекте.

К месту происшествия были стянуты полиция и спасательные службы.

Злоумышленника задержали, передает РИА Новости. Взрывных устройств в офисе банка не обнаружено, пострадавших нет.

4 сентября сообщалось, что захватившего в столице банк москвича Алексея Барышникова признали невменяемым. Он пошел на преступление ради встречи с певицей Ольгой Бузовой. Суд постановил освободить мужчину от уголовной ответственности и применить к нему меры медицинского характера. Ему было предъявлено обвинение по статье 206 УК РФ («Захват заложников»). В ходе следствия он принес извинения пострадавшим от его действий, включая сотрудников правоохранительных органов и Бузову.

В мае захватчик 1993 года рождения зашел в банк на Земляном Валу в костюме доставщика еды, сказал, что рюкзак за его спиной заминирован и велел всем оставаться на местах. Позже злоумышленник потребовал привезти в банк Ольгу Бузову, чтобы поговорить с ней, потому что «она у него что-то украла». В результате операции спецназа Барышников был задержан. Никто не пострадал.