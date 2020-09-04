Раскрыта судьба захватившего банк ради встречи с Бузовой москвича

Эксперты института имени Сербского отправили на принудительное лечение захватившего столичный банк москвича Алексея Барышникова. Мужчину, совершившего преступление ради встречи с Ольгой Бузовой, признали невменяемым. Об этом в пятницу, 4 сентября, со ссылкой на адвоката осужденного сообщает ТАСС.

По словам защитника, раскрывшего судьбу Барышникова, суд постановил освободить осужденного от уголовной ответственности и применить к нему меры медицинского характера. Мужчине было предъявлено обвинение по статье 206 УК РФ («Захват заложников»). В ходе следствия он принес извинения пострадавшим от его действий, включая сотрудников правоохранительных органов и Бузову.

В мае захватчик 1993 года рождения зашел в банк на Земляном Валу в костюме доставщика еды и сказал, что рюкзак за его спиной заминирован, велев всем оставаться на местах. Позже он потребовал привезти в банк Ольгу Бузову, чтобы поговорить с ней, потому что «она у него что-то украла». В результате операции спецназа Барышников был задержан. Никто не пострадал.

Певица рассказала, что была готова в любой момент приехать на переговоры с Барышниковым, и похвалила идеальную работу спецслужб.