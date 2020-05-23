Захватчик московского банка требовал встречи с Бузовой

Мужчина, захвативший заложников в московском банке, требовал встречи с российской артисткой Ольгой Бузовой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно данным, захватчик требовал привезти Бузову в банк, чтобы поговорить с ней, потому что «она у него что-то украла». Также мужчина пытался дозвониться артистке через Instagram, но она не ответила.

Позже стало известно, что Бузова была готова приехать на переговоры с мужчиной. «Для меня сегодняшняя новость —полный шок. Я была готова приехать в любой момент на переговоры с террористом, если бы это было нужно и об этом меня бы попросили правоохранительные органы», — сказала певица. Она также похвалила идеальную работу спецслужб.

Ранее сообщалось, что захватчик требовал от сотрудников крупную сумму денег.

Известно, что захватчик 1993 года рождения, его зовут Федор. Сообщалось, что он спокойно зашел в отделение «Альфа-банка» на Земляном Валу в костюме Delivery Club и сказал, что рюкзак за его спиной заминирован. Спецназ взял банк штурмом, после чего задержал мужчину, угрожавшего взорвать отделение.

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