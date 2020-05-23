Стало известно об одном оставшемся в московском банке заложнике

В здании банка в центре Москвы на Земляном валу остался один заложник, остальных смогли вывести. Об этом Telegram-каналу LifeShot рассказал источник в правоохранительных органах.

По данным очевидцев, мужчина взял в заложники четверых сотрудников банка и одного посетителя. Кто именно остался внутри, неизвестно.

По информации Telegram-канала Baza, в правоохранительные органы обратился сотрудник банка и сообщил, что в отделении находится мужчина, заявивший о минировании здания. Очевидцы также рассказывали, что из рюкзака неизвестного торчат провода

По данным Telegram-канала «МК», на место стянуты силы города, с захватчиком готовятся переговоры. На кадрах с места происшествия, опубликованных Telegram-каналом 112, видно, что здание, где располагается отделение «Альфа-банка», оцеплено, вокруг дежурят сотрудники полиции и экстренных служб.

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