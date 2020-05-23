Появилось видео с места захвата заложников в московском банке

В сети появилось видео с места предполагаемого захвата заложников в банке в центре Москвы. Ролик в субботу, 23 мая, опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах, снятых из окна проезжающего мимо автомобиля, видно, что здание, где располагается отделение Альфа-банка, оцеплено, вокруг дежурят сотрудники полиции, машины скорой помощи и другие экстренные службы.

О захвате заложников в отделении банка на Земляном Валу стало известно ранее 23 мая. Отмечалось, что в полицию обратился один из сотрудников кредитной организации. Он сообщил, что в отделении находится мужчина, заявивший о минировании здания.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!