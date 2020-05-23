Заложник показал захватчика банка в Москве в прямом эфире

Заложник Альфа-банка в Москве вел прямую трансляцию с места происшествия в Instagram. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.
На видео видно лицо захватчика, он периодически пьет вино из бутылки.
В настоящий момент мужчина, захвативший банк, задержан. Все заложники освобождены.
Как сообщалось ранее, по предварительным данным, банк захватил мужчина 1993 года рождения по имени Федор. По информации силовиков, он требовал крупную сумму денег.
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