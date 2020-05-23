Раскрыты требования захватившего заложников в отделении московского банка

Мужчина, захвативший заложников в офисе банка в Москве, требует от сотрудников крупную сумму денег. Его мотивы раскрыл Telegram-канал НТВ.

Сообщается также, что на место прибыли спецназ и снайперы.

Известно, что захватчик 1993 года рождения по имени Федор спокойно зашел в банк на Земляном Валу в костюме Delivery Club и сказал, что рюкзак за его спиной заминирован.

При этом источник ТАСС сообщал, что мужчина требует крупную сумму.

В банке поначалу удерживали пять человек. Позднее сообщили об одном оставшемся заложнике.

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