Захватчик банка в Грузии направился к Абхазии с тремя заложниками

Мужчина, который захватил отделение банка в городе Зугдиди, вместе с тремя заложниками выехал к границе с Абхазией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Рустави-2».

По данным телеканала, мужчина передвигается на полицейском автомобиле. Предположительно, он направляется в сторону вертолета. Известно, что правоохранители отдали мужчине 500 тысяч долларов, которые он требовал при захвате здания.

Инцидент произошел 21 октября днем. Вооруженный автоматом мужчина ворвался в филиал кредитной организации, взял в заложники находившихся там людей и потребовал деньги, а также гарантии безопасного отхода. Спецоперация по освобождению заложников велась более восьми часов.

Затем в сети появились кадры, на которых злоумышленник выходит из здания с тремя заложниками и садится в полицейскую машину. По новым данным агентства, из отделения было освобождено 43 человека.