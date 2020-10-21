В Грузии освободили заложников из отделения банка

Мужчина, захвативший заложников в отделении банка в Грузии, задержан полицией. Все заложники освобождены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на грузинский Первый канал.

«Спецоперация в Зугдиди завершена. Правоохранители вывели захватчика с поднятыми руками, заложники освобождены», — цитирует агентство слова журналиста телеканала.

Налетчик ворвался в отделение банка Грузии 21 октября днем. При входе в банк он открыл огонь и заставил заложников встать на колени. Злоумышленник требовал 500 тысяч долларов и гарантии отхода.

По данным одного из заложников, на которые ссылается РИА Новости, всего в отделении вместе с преступником находилось 19 человек. Мужчина удерживал людей на протяжении восьми часов.