В Грузии налетчики захватили заложников в отделении банка

В грузинском Зугдиди грабители захватили заложников в отделении банка. Об этом сообщает РИА Новости.

Налетчиков двое, при входе в банк они открыли огонь и заставили заложников встать на колени. После они отпустили пожилых людей, кроме того, несколько заложников смогли бежать через крышу и пожарную лестницу.

По словам одного из заложников, которым дали выйти на связь с журналистами, преступники «вооружены до зубов», они требуют 500 тысяч долларов и гарантии безопасного отхода.

В мае москвич Алексей Барышников зашел в банк на Земляном Валу в костюме доставщика еды и сказал, что рюкзак за его спиной заминирован, велев всем оставаться на местах. Позже он потребовал привезти в банк Ольгу Бузову, чтобы поговорить с ней, потому что «она у него что-то украла». В результате операции спецназа Барышников был задержан. Никто не пострадал.

Певица рассказала, что была готова в любой момент приехать на переговоры с Барышниковым, и похвалила идеальную работу спецслужб.