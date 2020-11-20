Захвативший заложников в Тбилиси задержан

В Тбилиси задержан злоумышленник, захвативший заложников в здании микрофинансовой организации в Тбилиси. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе подтвердил, что все девять заложников освобождены, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что заложников захватил некий Леван З. По некоторым данным, он был вооружен гранатой. Злоумышленник выдвинул требования: запретить азартные игры в Грузии, снизить процентную ставку по кредитам и цены на лекарства. Судя по видеозаписи с его заявлением, он находился в нетрезвом состоянии. Спустя некоторое время были освобождены шесть человек.

Месяц назад в филиал Банка Грузии в Зугдиди ворвался вооруженный автоматом и гранатой преступник и захватил в заложники 43 человека. Он получил полмиллиона долларов в качестве выкупа и скрылся.