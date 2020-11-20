В центре Тбилиси захватили заложников

В центре Тбилиси вооруженный мужчина ворвался в здание микрофинансовой организации и захватил несколько человек в заложники. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает «Sputnik Грузия».

Полиция оцепила территорию. Очевидцы рассказали, что нападавших было несколько, у одного из них в руках была граната. В ходе переговоров они согласились отпустить двоих человек.

В конце октября налетчик ворвался в отделение банка в городе Зугдиди. Он открыл огонь, заставил заложников встать на колени и потребовал полмиллиона долларов и гарантии отхода. В итоге заложники были освобождены, а злоумышленник скрылся.

В мае в Москве захватчик зашел в банк в костюме доставщика еды. Он сказал, что рюкзак за его спиной заминирован, и потребовал привезти Ольгу Бузову, которая «у него что-то украла». Спецназ задержал злоумышленника, позже его направили на принудительное лечение.