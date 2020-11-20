Раскрыты требования захватившего заложников в Тбилиси

Раскрыты требования злоумышленника, который захватил заложников в здании микрофинансовой организации в Тбилиси, передает «Sputnik Грузия».

В сети появилось видео, на котором он, предположительно, выступает с заявлением. «Первое: пусть соберутся в парламенте все парламентарии Грузии, которые были до выборов и кто также принимает участие в выборах. Второе: пусть издадут закон, запрещающий в масштабе всей страны азартные игры», — говорит он.

Захватчик также потребовал снизить цены на лекарства и годовую процентную ставку по кредитам. Судя по кадрам, он находится в нетрезвом состоянии, его речь путаная.

По последним данным, в заложниках находится девять человек. Территория вокруг здания оцеплена. Местные СМИ сообщают, что преступника зовут Леван З. МВД не раскрывает его личность.

Месяц назад в филиал Банка Грузии в Зугдиди ворвался вооруженный автоматом и гранатой Бадри Эсебуа и взял в заложники 43 человека. Он потребовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности. Преступнику удалось скрыться с выкупом, его местонахождение неизвестно.