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Полиция Монреаля опровергла захват заложников в офисе Ubisoft

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Фото: CHRISTINNE MUSCHI / Reuters

Полиция Монреаля опровергла захват заложников в канадском офисе игровой студии Ubisoft. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ведомства.

«На данный момент угроз не обнаружено. Сейчас мы эвакуируем здание», — говорится в сообщении.

По информации телеканала TVA, сотрудники полиции разыскивают авторов ложного сообщения о захвате заложников.

Ранее 13 ноября канадские СМИ сообщили, что в Монреале неизвестные захватили заложников в канадском офисе компании. Из здания Ubisoft выходили люди с поднятыми руками, а сам офис в этот момент был окружен вооруженными полицейскими. Однако позже нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla Дерби Макдевитт сообщил, что заложники были захвачены в здании рядом с офисом игровой студии.

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