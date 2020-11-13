В Монреале неизвестные захватили заложников в канадском офисе игровой студии Ubisoft. Об этом сообщает телеканал LCN.

Сотрудников Ubisoft вывели на крышу здания. По предварительным данным, речь может идти о нескольких десятках людей. О требованиях злоумышленников на данный момент ничего не известно. Полиция проводит спецоперацию в районе инцидента.

Ubisoft Entertainment — французская компания, специализирующаяся на разработке и издании компьютерных игр.

В среду, 11 ноября, ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города сообщал, что неизвестный захватил заложников в квартире на севере Москвы и угрожает подорвать несколько имеющихся у него взрывных устройств. Позже в МВД эту информацию опровергли.