Захват заложников в ресторане в Вене опровергли

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер опроверг информацию о захвате заложников в японском ресторане Akakiko на улице Мариахильфер. Об этом он заявил в эфире телеканала ORF, его слова передает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что террористическая атака в городе продолжается и призвал ориентироваться на официальные данные. «Прошу вас о понимании. Мы находимся под очевидной террористической атакой, это динамичная ситуация», — сказал он, комментируя информацию, поступающую из местных СМИ.

Стрельба в Вене произошла вечером 2 ноября. Вначале сообщалось, что преступники открыли огонь возле синагоги в центре города, затем стало известно еще о нескольких точках стрельбы в городе. По предварительным данным, в ходе перестрелок погибли семь человек, включая полицейского. Полиция назвала происходящее терактом.