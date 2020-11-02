При стрельбе в Вене погибло семь человек

При стрельбе у синагоги в центре Вены погибло, по меньшей мере, семь человек, в числе которых один полицейский. Об этом сообщает издание Kurier.

Отмечается также, что в ходе перестрелок четыре человека тяжело ранены. В настоящее время центр Вены оцеплен, а жителей просят не покидать дома и избегать открытых территорий.

По предварительным данным, один из преступников взорвал себя, а второй находится в бегах. Очевидцы рассказали, что слышали не менее 50 выстрелов.

Стрельба в Вене произошла вечером 2 ноября. Сообщалось, что она велась сразу в нескольких точках города, среди которых был ресторан, синагога и еврейский центр. В еврейской общине отметили, что пострадавших среди членов объединения нет.