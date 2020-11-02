Появилась информация о погибшем при нападении на синагогу в Вене

Один человек погиб в результате нападения на синагогу в центре Вены. Об этом сообщает австрийский телеканал OE24.

По его данным, еще несколько человек пострадали. Ранее сообщалось, что полицейский получил серьезные ранения в результате происшествия в австрийской столице.

Отмечалось, что в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов. Предположительно, стрельба могла вестись из пулемета.

Вечером 2 ноября стало известно, что неизвестный открыл стрельбу рядом с синагогой в центре Вены. Преступнику удалось скрыться, его разыскивают правоохранители. Позднее появилась информация, что один из нападавших ликвидирован, а второй находится в бегах. Власти не исключают версию теракта.