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На церковь в Вене напали 50 мужчин турецкого происхождения

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Фото: Globallookpress.com

В католическую церковь Святого Антония Падуанского в Вене ворвались 50 мужчин турецкого происхождения и устроили там погром. Об этом сообщает издание Kurier со ссылкой на данные полиции.

Отмечается, что нападавшие выкрикивали «Аллах Акбар», пинали лавки и исповедальню. Заместитель настоятеля церкви вызвал полицию, однако молодые люди успели скрыться до приезда правоохранителей. По данным портала, эпизод был записан на видео.

В земельном ведомстве по охране конституции считают, что виновниками случившегося стали радикально настроенные исламисты, которые неоднократно привлекали к себе внимание. Так, полиции удалось установить личности 10 нападавших, которые уже были замешаны в нарушении общественного порядка.

«Все христиане должны иметь возможность свободно и безопасно исповедовать свою веру в Австрии! Мы будем решительно продолжать борьбу против политического ислама и не проявлять здесь ложной терпимости», — написал в Twitter канцлер Австрии Себастьян Курц.

29 октября сообщалось, что в результате нападения в Ницце погибли три человека. Атака с ножом была совершена выходцем из Туниса в церкви Нотр-Дам-де-Нис. По уточненным данным, у двух жертв было перерезано горло, но полностью злоумышленник их не обезглавил. Ответственность за случившееся взяла на себя ранее неизвестная группировка «Аль-Махди на юге Туниса».

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