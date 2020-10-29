Неизвестный с ножом обезглавил женщину во Франции

По меньшей мере три человека получили ранения и умерли в результате атаки неизвестного с ножом во французской Ницце. Об этом сообщает Reuters.

Нападение произошло возле церкви Нотр-Дам-де-Нис. По данным источника в полиции, при нападении одну женщину обезглавили. Об этом же журналистам рассказала лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози на своей странице в Twitter сообщил, что полиция задержала злоумышленника. Он также попросил граждан обходить стороной район преступления.

Другие подробности произошедшего пока не сообщаются.

Вечером 16 октября в пригороде Парижа 18-летний чеченец Абдулах Анзоров подкараулил учителя Самуэля Пати у колледжа, убил его и обезглавил. Позже террориста застрелили. Убийцей оказался молодой человек, родившийся в Москве и в шестилетнем возрасте переехавший вместе с семьей во Францию, где получил статус политического беженца.

Известно, что Анзоров напал на учителя Пати, увидев видеоролик в сети, в котором отец ученицы осуждает преподавателя за то, что тот показал детям карикатуру на пророка Мухаммеда. В ролике говорилось, в каком именно учебном заведении это произошло.