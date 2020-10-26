В Чечне назвали Макрона террористом из-за карикатур на пророка Мухаммеда

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев назвал президента Франции Эммануэля Макрона «террористом номер один в мире» из-за новой публикации карикатур на пророка Мухаммеда после убийства чеченцем школьного учителя под Парижем. Заявление муфтия опубликовано в Instagram-аккаунте Духовного управления мусульман Чечни.

Межиев заявил, что действия французского лидера являются четко спланированной «атакой на ислам», которая способна привести к новым жертвам. «Макрон, ты являешься террористом номер один в мире. Оскорбляя нашего Пророка... ты оскорбляешь всех Пророков (мир им) и все религии. Ты враг человечества и всех мусульман, который не имеет никаких нравственных устоев и ценностей», — заявил муфтий. Он также обвинил главу Франции в разжигании межнациональной и межрелигиозной розни.

«Вы умышленно подстрекаете мусульман на провокационные действия, сделав умалишенного профессора "национальным героем"», — говорится в заявлении. Межиев добавил, что около двух миллиардов мусульман стали заклятыми врагами Макрона.

Как сообщалось ранее, карикатуры на пророка спроецировали на стену ратуши в городе Монпелье. Ранее в центре Парижа и других городов Франции прошли акции в память об убитом педагоге. Люди вышли на улицы с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. Известно также, что карикатуры собираются перевыпустить отдельной книгой.

Убийство преподавателя Самюэля Пати произошло вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа. Преступник — 18-летний чеченец Абдулах Анзоров — подкараулил учителя у колледжа, убил его и обезглавил. При этом фото и видео с места преступления он выложил в сеть. Позже террориста застрелили полицейские.

Считается, что Анзоров напал на Пати, увидев видео в сети. На нем отец одной из учениц осудил преподавателя за то, что тот показал детям карикатуру на пророка Мухаммеда. В ролике говорилось, в каком именно учебном заведении это произошло.